Sorpreso con la marijuana in casa, spintona carabiniere: denunciato

BRINDISI – Sorpreso con 191 grammi di marijuana nascosti in casa, ha spintonato un carabiniere, facendolo cadere per terra. E’ stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 32enne originario del Ghana, residente a Brindisi, in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L’uomo nella giornata di ieri è stato sottoposto a un controllo in via Apani, da parte dei carabinieri della stazione Casale. Il 32enne è stato trovato in possesso della somma contante di 270 euro, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. A quel punto i militari hanno perquisito l’abitazione dello straniero, trovando, su una mensola della cucina, un involucro che conteneva 191 grammi di marijuana. Trovato anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Durante il controllo, il 32enne ha assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti delle forze dell’ordine, arrivando al punto di aggredire un carabiniere.