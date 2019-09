Suini in stato d'abbandono e rifiuti: denunciati proprietari di un allevamento

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto nell’ambito dei servizi straordinari di verifica effettuati su scala nazionale, hanno eseguito sopralluogo all’interno di un’azienda zootecnica con annessa macelleria e braceria in Cisternino, insieme al personale del servizio veterinario dell’Asl provinciale.

Nel corso della verifica è stata accertata la detenzione di capi suini in stato di abbandono in condizioni incompatibili con la loro natura e nutriti con rifiuti provenienti dagli scarti delle attività di ristorazione. Ai proprietari sono state contestate due violazioni di natura penale. Entrambi sono stati denunciati. Nella circostanza è stata constatata l’attivazione all’interno di un terreno di pertinenza dell’azienda, di una discarica abusiva di rifiuti di vario genere, anche di natura pericolosa.

Nello stesso contesto operativo sono stati sequestrati 16 suini che dopo le verifiche effettuate dai medici veterinari sono stati giudicati non idonei al consumo umano e destinati all’abbattimento e alla distruzione. Contestualmente il personale medico dell’Asl ha disposto la chiusura della macelleria e braceria, poiché interessate da pessime condizioni igienico-sanitarie.

A San Donaci, invece, i carabinieri della locale stazione, I Carabinieri della Stazione di San Donaci a conclusione degli accertamenti eseguiti in sinergia con il personale dell’Asl di Brindisi, hanno denunciato in stato di libertà una 60enne del luogo per la violazione delle norme in materia ambientale. La donna, titolare di una struttura ricettiva, in più occasioni ha versato sulla pubblica via liquami e scarichi fognari provenienti dalla struttura.