In auto con due persone già note alle forze dell'ordine: denunciato

SAN VITO DEI NORMANNI - E’ stato sorpreso a bordo della sua auto, in compagnia di due persone già note alle forze dell’ordine. Un 31enne di San Vito dei Normanni sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Norm della locale compagnia. L’uomo è stato sottoposto a un controllo in via Latiano.

Gli obblighi che gravavano sul suo conto non gli consentivano di andarsene in giro con soggetti gravati da precedenti penali. E i passeggeri della sua auto avevano trascorsi giudiziari per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il 31enne era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali dallo scorso mese di aprile.