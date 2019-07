Non provvede al sostentamento del figlio minore: denunciata una donna

ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla denuncia formalizzata dalla parte offesa, un 34enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà una 28enne residente a Genova, per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

La donna, separata dall’uomo da qualche anno, nell’arco temporale tra luglio 2017 a luglio 2019, non ha ottemperato al sostentamento economico del figlio minore, come disposto con specifico provvedimento dal tribunale di Brindisi.