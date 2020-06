Villetta e capannonni abusivi nelle campagne: denunciate due persone

Due persone sono state denunciate a piede libero dai carabinieri della stazione di Erchie, per il reato vi violazione della norma edilizia. Si tratta di un 34enne e di un 52enne, entrambi del posto.

Il primo avrebbe costruito abusivamente una villetta di circa 180 metri quadri, su un terreno recintato della superficie di circa un ettaro, costituita da 8 locali più servizi e realizzata con architettura in stile moderno;

Il secondo avrebbe realizzato all’interno del proprio fondo agricolo una villetta, in difformità del permesso a costruire, di 190 metri quadri circa anziché 85, due capannoni completamente abusivi destinati a ricovero di automezzi di 880 metri quadri, e a officina meccanica di 120 metri quadri e per aver collocato, abusivamente, quattro container marittimi, che sviluppano in totale 85 mq.