Musica ad alto volume: denunciati i gestori di due esercizi

SAN VITO DEI NORMANNI - A San Vito dei Normanni, i carabinieri della locale stazione e del Nas di Taranto hanno deferito in stato di libertà un 36enne e un 76enne, entrambi titolari di esercizi pubblici, per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. I militari, durante i controlli operati presso le rispettive strutture ricettive, hanno accertato per entrambi la riproduzione di musica ad alto volume oltre l’orario consentito dalle vigenti disposizioni comunali.