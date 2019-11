Rubava le mance dal bancone: un uomo incastrato dalle telecamere

SAN DONACI – Rubava le mance destinate al personale, dal bancone di un bar. Le telecamere hanno incastrato un 47enne di San Donaci che si sarebbe appropriato furtivamente della somma di 40 euro, in monete. Senza farsi notare da nessuno, l’indagato ha attinto da un bicchiere collocato sul bancone, svuotando il contenuto. L’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di furto aggravato, al culmine delle indagini condotte dai carabinieri della locale stazione. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.