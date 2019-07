Sprovvisto di patente, dà ai carabinieri false generalità: denunciato

BRINDISI - I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Brindisi, al termine degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà un 34enne del luogo per false dichiarazioni sull’identità personale.

L’uomo è stato controllato in città dai mentre si trovava alla guida di un’autovettura e nelle circostanza ha fornito ai militari operanti false generalità. Contestualmente è stato accertato che il prevenuto era sprovvisto senza patente, poiché sospesa per 13 mesi a seguito della violazione per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Veicolo sottoposto a fermo amministrativo e affidato in giudiziale custodia al proprietario. Inoltre il trasgressore è stato segnalato all’autorità amministrativa per la determinazione l’irrogazione della sanzione amministrativa.