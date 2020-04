Ruba portafogli da un'auto, ma è vuoto: ladro incastrato dalle telecamere

FRANCAVILLA FONTANA - Grazie alle telecamere è stato individuato l’autore del furto di un portafogli da un’auto avvenuto ieri (mercoledì 29 aprile) in via Greghetto, a Francavilla Fontana. Si tratta di un 42enne del posto. L’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di furto aggravato in concorso. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della locale stazione, a seguito di denuncia sporta dalla vittima, una 29enne del posto.

I militari hanno subito acquisito le immagini riprese dalle telecamere della zona, appurando che l’indagato ha agito con la complicità di un altro individuo, in fase di identificazione. I due hanno approfittato del fatto che la vittima avesse parcheggiato momentaneamente l’auto, lasciandola aperta. Ai ladri, però, è andata male, perché il portafogli era privo di denaro, tant’è che se ne sono disfatti subito dopo il furto gettandolo in un cestino della spazzatura, dove è stato recuperato dai carabinieri.