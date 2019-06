Disabile deriso in strada: denunciato il giovane autore del video

FRANCAVILLA FONTANA – La vicenda del disabile deriso pubblicamente da un gruppo di ragazzini, in presenza di alcuni adulti che indifferenti hanno assistito alla scena, giunge a una svolta. I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana hanno denunciato a piede libero un venditore ambulante di 21 anni, per il reato di diffamazione aggravata. La vicenda risale al 2015, ma solo nei giorni scorsi, per gli strani meccanismi dei social network, il video presumibilmente girato dal 21enne ha fatto il giro delle chat di whatsapp, suscitando profondo sdegno fra i francavillesi.

Il filmato dura 47 secondi. Il malcapitato viene ripreso mentre alcuni ragazzini lo umiliano in strada. Anche alcune persone anziane assistono alla gogna pubblica, ma nessuno interviene. Come spesso accade in queste circostanze, il video è stato riversato sul web. Ieri (martedì 18 giugno), nel giro di poche ore, è stato visualizzato da molte persone. Fra questi anche i carabinieri, che hanno subito avviato un’indagine per risalire al responsabile. Gli inquirenti ritengono infatti che “le immagini non siano rispettose della dignità umana soprattutto nei riguardi di una persona in chiare difficoltà”.

Il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, aveva annunciato una querela a carico dei bulli. Simili comportamenti, del resto, non possono essere in alcun modo tollerati. E’ ancora fresco il ricordo del 66enne di Manduria morto lo scorso aprile dopo aver subito per mesi le aggressioni e i soprusi da parte di un gruppo di bulli. E anche in quel caso gli adulti sapevano tutto, ma si voltavano dall’altra parte.