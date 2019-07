Pensionato preso a pugni in strada: denunciato un operaio

LATIANO – Dopo un diverbio, prese a pungi un pensionato. I carabinieri della stazione di Latiano hanno individuato e denunciato a piede libero il protagonista di una violenta aggressione avvenuta lo scorso 1 luglio in una via del centro. Si tratta di un operaio di 49 anni del posto. I militari sono giunti sulle su tracce dopo una serie di accertamenti investigativi. La vittima riportò lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. L’accesa discussione sarebbe scaturita da futili motivi.