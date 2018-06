CELLINO SAN MARCO - I carabinieri della stazione di Cellino San Marco hanno denunciato il 74enne del luogo, C.S. per abuso edilizio. L’uomo ha realizzato, in assenza di permesso a costruire, un vano deposito in muratura di 13 mq, adiacente alla propria abitazione di residenza. Il manufatto è stato sottoposto a sequestro.