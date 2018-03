Torna in carcere, dopo arresto per evasione, condannato per droga

SAN PIETRO VERNOTICO - I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per evasione, Danilo Versienti di 38 anni, che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Versienti era detenuto nella propria abitazione per reati connessi alle sostanze stupefacenti sostanze stupefacenti, poiché ritenuto appartenente ad gruppo criminoso dedito ad affari di droga operante in Brindisi e in altri comuni della provincia.

Nel corso del controllo condotto dai militari dell'Arma locale, Versienti è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione, in strada, senza alcuna autorizzazione e intento a dialogare con una persona gravata a sua volta da pregiudizi penali. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato nella casa circondariale di Brindisi a disposizione del giudice delle indagini preliminari. Per Danilo versienti, nell'ambito del processo di appello per l'Operazione Uragano, a fine dicembre la procura generale ha chiesto la conferma della condanna di primo grado, vale a dire 13 anni, dieci mesi e 20 giorni.

Il gruppo al centro dell'indagine Uragano avrebbe operato fra il 2011 e il 2013, stando ai risultati delle indagini delegate ai militari del Nucleo di Polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Brindisi. Cocaina, hascisc, eroina, viaggiavano fra Brindisi e San Pietro Vernotico, talvolta anche con direzione Oria e nord del Salento, sotto il controllo di tre presunte organizzazioni: una con base a San Pietro e due a Brindisi.