Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un arresto e una denuncia

I carabinieri della stazione di Cellino San Marco, a seguito di ordine di carcerazione nei confronti di un 51enne del posto, Silvestro Orofalo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Orofalo deve scontare il residuo di una pena di otto mesi e sei giorni di reclusione. Reato commesso sino a gennaio del 2011. L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Brindisi.

I carabinieri della stazione di Ostuni coadiuvati da quelli del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno denunciato il 48enne del posto O.L. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 8 grammi di marijuana, occultati all’interno di un mobile posto in un garage.