Detenzione di droga ai fini di spaccio, eseguita ordinanza nei confronti di due giovani

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Brindisi nei confronti di Samuele Conserva Samuele 21 anni e Martin Junior Luciano De Michele 22 anni, entrambi del luogo arrestati il 28 aprile scorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. De Michele anche per violenza a pubblico ufficiale.

Conserva, al termine della perquisizione domiciliare, era stato trovato in possesso di 110 grammi di marijuana, custoditi in un involucro di plastica termosaldato, 30 grammi di hashish, custoditi in una busta in plastica, la somma contante di 55 euro, ritenuta provento di illecita attività, un bilancino elettronico e vario materiale utile per il confezionamento, il tutto occultato nella sua camera da letto e sottoposto a sequestro.

La successiva perquisizione operata nel domicilio del De Michele, il quale nel tentativo di eludere le operazioni aveva usato violenza nei confronti dei militari, aveva consentito di rinvenire 113 grammi di marijuana, custoditi in un involucro di plastica termosaldato, precedentemente lanciato dal balcone della sua camera, la somma contante di 65 euro, ritenuta provento di attività illecita, vari appunti di contabilità e materiale vario utile per il confezionamento, il tutto successivamente sequestrato.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati portati presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.