Cinema brasiliano, riprese anche a Cisternino per “Detetives do Prédio Azul 2”

CISTERNINO - Anche il cinema brasiliano approda in Puglia. Dopo aver ospitato produzioni internazionali provenienti da diversi Paesi (America, Cina, Giappone, Francia, Belgio, Inghilterra e India), la Puglia si prepara ad accogliere in cinema brasiliano. A partire da lunedì 30 luglio per sei giorni, fino a sabato 4 agosto tra Alberobello, Conversano e Cisternino, inizieranno le riprese del film “Detetives do Prédio Azul 2”, lungometraggio tratto dalla serie televisiva di successo brasiliana “Detetives do Prédio Azul”.

“La Puglia è sempre più presente sugli schermi di tutto il mondo - commenta il presidente della Regione Michele Emiliano - proprio grazie al cinema e agli importanti investimenti che stiamo facendo nel settore dell’audiovisivo, riusciamo a superare nuovi confini e a raggiungere un pubblico ancora più vasto. Dopo la serie di animazione per bambini “Trulli Tales, le avventure dei Trullalleri”, ad esempio, sono arrivati in Africa e Medio Oriente. E, ora, con questa produzione brasiliana, i nostri trulli splenderanno anche in Sud America. Non ci poniamo limiti e continuiamo a far conoscere la Puglia, attraverso il cinema, in tutta la sua bellezza”.

Sono le case di produzione brasiliane Paris Producoes Cinematograficas Ltda. e “Gloob And Globo Films”, infatti, ad aver scelto la Puglia per le riprese del film “Detetives do Prédio Azul 2”, lungometraggio tratto dalla serie tv brasiliana che ha ottenuto un grandissimo successo commerciale in sudamerica lo scorso anno. È la prima volta che una produzione proveniente da uno dei Paesi più grandi al mondo, in termini di superficie e abitanti, sceglie la nostra regione per le riprese di una produzione audiovisiva. Per la lavorazione del film, la produzione brasiliana ha scelto anche una società di produzione esecutiva pugliese, la Intergea con sede a Gravina in Puglia.

“Continua, e sarà sempre costante nel prossimo futuro, la presenza di produzioni internazionali nella nostra Puglia – spiega l’assessore all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia Loredana Capone-. Un impegno che stiamo seguendo da un po’ di tempo, affinché il mondo dell’audiovisivo della commission pugliese si sposti sempre più sull’internazionalizzazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi. Negli ultimi mesi abbiamo partecipato a numerose manifestazioni e festival e parlato con decine di produttori e questi sono i frutti. Il cinema si conferma come il più straordinario strumento di valorizzazione del territorio e di attrazione turistica. Ma la Puglia lo sostiene anche per il suo valore culturale e il suo potere di costruttore di immagini condivise”.

Il direttore generale di Apulia Film Commission Antonio Parente precisa che: “Aver portato una produzione brasiliana in Puglia, significa per noi aprire per la prima volta un legame con un grande continente culturalmente in crescita. Già durante la nostra partecipazione al Mercato del Festival do Rio, era tanta la curiosità dei produttori brasiliani nei confronti dei nostri servizi e delle bellezze delle nostre location. Nel corso di questi mesi, con gli uffici comunicazione e produzioni, abbiamo intensificato i rapporti riuscendo, quindi, a portare a casa questo straordinario risultato. Prosegue, quindi, il nostro percorso strategico con i Paesi Obiettivo extra Ue, come Cina, Russia e Brasile, come principali target di riferimento”.

