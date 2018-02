Di nuovo acqua dal tetto del PalaZumbo, saltano gli allenamenti della Dinamo

BRINDISI – Il parquet del PalaZumbo di via Dei Mille a Brindisi nuovamente allagato a causa della pioggia che cola dal tetto. Saltano gli allenamenti della Dinamo Basket Brindisi, squadra locale che milita nel campionato di serie D, e che domenica scorsa si è qualificata ai play off per la promozione in serie C. E sabato prossimo dovrà affrontare l’altra quadra brindisina, la Spedimpex Invicta, per fortuna al PalaMelfi di via Ruta.

L’allenamento di oggi, è superfluo sottolinearlo, era importante. Ed è saltato perché nessuno si è preoccupato e si sta preoccupando di risolvere un problema diventato annoso che si presenta puntualmente ad ogni pioggia più intensa. Problema più volte portato all'attenzione degli organi competenti.

Proprio domenica scorsa, per lo stesso identico motivo, a circa un’ora e mezza dall’inizio della partita fra la Dinamo Limongelli Brindisi e la Mens Sana Mesagne non si è potuto giocare sul parquet del PalaZumbo perché allagato e la società ha dovuto trovare in fretta e furia un altro campo di gioco. Disagi e disservizi che irritano ancora di più se si pensa al fatto che le società sportive brindisine pagano il ticket per utilizzare gli impianti sportivi comunali. In cambio non ricevono alcun tipo di manutenzione.

Oggi il parquet del Palazumbo era disseminato di birilli che indicavano la pozza di acqua e stracci per assorbirla. Ma se non smette di piovere il palazzetto è inutilizzabile. Senza contare il fatto che l’acqua può danneggiare lo stesso pavimento.

