Diana Marina più sicura e confortevole con un nuovo impianto di illuminazione

OSTUNI - Sulla base delle disponibilità economiche previste dalla gara d’appalto, è stato rimodulato l’importo complessivo per la riqualificazione e la messa a norma dell’impianto di illuminazione presso Diana Marina, avviate nei giorni scorsi. Ammonta dunque a circa 80mila euro, anziché 60mila, la somma di cui il Comune di Ostuni si sta facendo carico per un intervento diventato indispensabile. Uno dei villaggi residenziali più densamente abitati durante la stagione estiva, da diversi anni necessita infatti di un intervento che lo renda più sicuro e accogliente.

Come stabilisce il contratto sottoscritto a fine gennaio scorso, a occuparsi dei lavori di scavo, installazione e messa in opera è l’azienda De Sarlo SRL da Sava (TA). Le strade dell’area costiera di Diana Marina saranno dotate a breve sia di pali in acciaio zincato, che in vetro resina, in corrispondenza delle zone più esposte all’azione deteriorante della salsedine. L’aumento delle economie impiegate per l’intervento di riqualificazione si è reso necessario in quanto è stata operata la decisione di sostituire i tradizionali fari con quelli a led, nell’ottica di un opportuno efficientamento energetico.

«Dalle economie di gara per l’avvio del progetto, che prevede anche il prolungamento dell’impianto su una delle strade interne più periferiche, siamo riusciti a recuperare le somme necessarie per l’installazione di fari a led – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Palmisano – con l’obiettivo ultimo di ridurre drasticamente i costi di approvvigionamento energetico. Nel giro di poco tempo infatti, la stima è di circa due anni, avremo recuperato le somme aggiuntive e potremo godere di un impianto d’illuminazione non solo più economico, ma anche più duraturo. L’opera verrà consegnata tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, in modo che durante la prossima stagione estiva residenti e visitatori potranno godere di un ambiente certamente più sicuro e confortevole».