Diavolina sulla ruota di auto: incendio domato dal proprietario. Si indaga

CEGLIE MESSAPICA – Non ci sono dubbi sull’origine dolosa di un principio di incendio che nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 9 maggio, ha interessato una Lancia Phedra parcheggiata in via Rosario Livatino a Ceglie Messapica: trovata diavolina incastrata in una ruota. L’auto appartiene a un bracciante agricolo di 40 anni.

Ad accorgersi delle fiamme sarebbe stato un vicino di casa che ha subito allertato il proprietario. L’incendio, che si era sviluppato da pochissimi minuti, è stato spento con qualche secchiata d’acqua e l’auto è stata salvata. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco ma al loro arrivo la situazione era già sotto controllo. Resta da capire il movente del gesto, compito che spetta ai carabinieri della locale stazione, anch’essi giunti sul posto.