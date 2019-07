Offende i carabinieri e posta il video su Facebook: denunciato

CAROVIGNO - Ha pubblicato sul su profilo facebook un video in cui dileggiava dei carabinieri, mentre questi controllavano delle persone che transitavano a piedi in via Della Torre, a Carovigno. Adesso dovrà rispondere del reato di diffamazione a mezzo social network e vilipendio delle forze armate. L’uomo, un 50enne del posto, è stato denunciato a piede libero al culmine degli accertamenti investigativi effettuati dai militari.

Dopo aver ricevuto alcuni commenti da altri utenti facebook, a favore dell’operato dei militari, il 50enne ha rimosso il video venendo comunque identificato e rintracciato. L’attività delle pattuglie dei carabinieri era stata espletata nel rispetto delle procedure d’intervento ed era inserita nell’ambito di un’attività pianificata a largo raggio per la prevenzione e repressione dei reati predatori lungo la costa.