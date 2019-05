Discarica abusiva tra le abitazioni: residenti esasperati

BRINDISI – Mancava il tubo di eternit all’angolo tra via Giulio Cesare e via Asinio Pollone al quartiere Commenda a Brindisi, già trasformato in discarica da incivili. Da quanto segnala un lettore, nella mattinata di oggi, mercoledì 29 maggio, è comparso uno di quei tubi contenti fibre di amianto. Che si aggiunge ad altro materiale di risulta. La discarica è stata creata davanti ala facciata di un immobile di proprietà comunale.

“Nonostante sia una strada della Commenda tra le più trafficate la gente abbandona di tutto a qualsiasi ora della giornata”. Scrive il lettore, allegando anche il relativo materiale fotografico.

“Nonostante le decine di segnalazioni e la richiesta di telecamere qui non è cambiato mai nulla. Oltre a creare intralcio ai pedoni e in particolar modo ai disabili (perché l’accumulo di rifiuti è sul marciapiedi) la cosa più grave è accaduta questa mattina quando è stato abbandonato un tubo di eternit rotto in due parti e quindi con il rischio di dispersione di fibre di amianto”.

Gallery