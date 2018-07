Discarica abusiva nella sterpaglia a fuoco: pompieri a lavoro per due ore

CAROVIGNO – La chiamata al 115 segnalava un incendio di una distesa di sterpaglia ma quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto hanno trovato una distesa di rifiuti di ogni genere. Una discarica abusiva tra ulivi e vegetazione. L’intervento è stato richiesto, intorno alle 19 di oggi, sabato 14 luglio, per una campagna nei pressi della zona industriale di San Vito in agro di Carovigno.

Dalla sala operativa dei vigili del fuoco è stata mandata una squadra ma poi si è reso necessario l’invio di altri due mezzi. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per circa due ore prima di sedare completamente l’incendio. Le fiamme si sono propagate anche in un casolare posto nelle vicinanze al cui interno c’erano anche rifiuti. È stato richiesto l’intervento degli agenti della Polizia locale per l’individuazione del proprietario del terreno.

Purtroppo l’abbandono indiscriminato di materiale di risulta continua a essere una pratica comune tra i cittadini più incivili. Questa incoscienza mette a rischio sia la salute pubblica che l’incolumità degli stessi vigili del fuoco.

Gallery