Disordini dopo la partita di calcio: notificati Daspo a due tifosi

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana hanno notificato due provvedimenti (Daspo) “Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive”, emessi dalla Questura di Cosenza nei riguardi di due francavillesi, C. P. 34enne e G.C. 41enne, della durata rispettivamente il primo per anni 5 e il secondo per anni 1. I provvedimenti scaturiscono a seguito dei disordini verificatisi il 10 dicembre 2017, all’interno dello stadio di Cosenza, in occasione dell’incontro di calcio Cosenza - Virtus Francavilla, valevole per il campionato nazionale di lega pro girone “C”.