Distretto del commercio, consegnati gli attestati per il corso d'inglese

MESAGNE - Consegnati, ieri a Mesagne, gli attestati del primo corso di lingua inglese organizzato dal Distretto Urbano del Commercio (Duc) e rivolto agli operatori commerciali. Presenti al momento di consegna, per tracciare un primo bilancio dell'esperienza, l'assessore alle Attività Produttive, Anna Maria Scalera e il sindaco Pompeo Molfetta.

«In autunno partiremo con le nuove sessioni di formazione su "commercio online" ed "accoglienza clienti", entrambi temi cruciali per il futuro del settore commerciale nel mondo globalizzato» ha fatto sapere l'assessore Scalera. In questi giorni il direttivo Duc sta lavorando assieme agli organizzatori per coordinare una serie di eventi che si terranno in città fra tutti la Fiera Medievale Franca che animerà Mesagne nelle giornate del 25 e 26 agosto.