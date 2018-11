Bottiglia molotov contro agenzia di pompe funebri: danni ingenti

BRINDISI – E' stato provocato dal lancio di una bottiglia molotov l'incendio che ha danneggiato la sede di un’agenzia di pompe funebri sita in via Cristoforo Colombo a Brindisi di proprietà dei fratelli Danilo e Giacomo Leo. Le fiamme sono state domate nel giro di un’ora dai vigili del fuoco giunti dal comando provinciale di via Nicola Brandi, chiamati intorno all’una della scorsa notte (fra lunedì 5 e martedì 6 novembre).

Sul posto si è recata anche una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi che ha eseguito il sopralluogo teso a raccogliere elementi utili a fare chiarezza sulla vicenda.

Le forze dell'ordine hanno acquisito i resti della bottiglietta incendiaria. Per far luce sulla dinamica dei fatti, si spera nel supporto delle immagini riprese dalle telecamere della zona, al vaglio degli investigatori. Il movente del gesto è da appurare. I danni subiti dal locale sono ingenti. Le pareti e il pavimento della sala di ingresso erano anneriti. Sulla scrivania e i mobili erano visibili i segni di bruciatura.

Articolo aggiornato alle ore 10,15

Gallery