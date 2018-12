Incendio nella notte in un capannone: bruciati quaranta quintali di sansa

OSTUNI – Due squadre dei vigili del fuoco, una del distaccamento di Ostuni e l’altra del comando provinciale di Brindisi, hanno lavorato per circa quattro ore per spegnere un incendio divampato nel capannone di un sansificio di Ostuni.

Sono andati a fuoco circa 40 quintali di sansa. L’intervento è stato richiesto alle 3.30 della notte tra ieri e oggi, martedì 25 dicembre. Sul posto anche i carabinieri. Il capannone andato a fuoco si trova in contrada Scaglione, nei pressi della stazione ferroviaria, al momento non si conoscono le cause che hanno provocato il rogo, saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda.

