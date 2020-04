Divano in vendita online, ma è una truffa: denunciato

FASANO- I carabinieri della stazione di Pezze di Greco, a conclusione di indagine scaturita dalla querela presentata da una 63enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà, per truffa, un giovane 25enne residente a Pettorazza Grimani (Rovigo), In particolare, lo stesso, dopo avere ricevuto dalla vittima l’accredito della somma di 500 euro sulla propria carta ricaricabile, quale prezzo pattuito per l’acquisto di un divano, posto in vendita sul sito “Subito.it”, ha volontariamente interrotto i rapporti con la stessa, non adempiendo a quanto concordato.

