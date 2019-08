Area di servizio assaltata con un trattore: divelta la colonnina self service

SAN PIETRO VERNOTICO – Preso di nuovo di mira il distributore di benzina Camer situato sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico alla marina di Campo di Mare, alle porte del centro abitato di San Pietro Vernotico. Ignoti malfattori la scorsa notte (16 agosto) hanno fatto irruzione da un uliveto che si trova alle spalle dell’area di servizio, a bordo di un trattore.

Dopo aver sfondato un tratto del muretto perimetrale, hanno sradicato la colonnina collegata all’impianto self service e sono tornati indietro verso le campagne, con il bottino. E’ accaduto intorno alle ore 3. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i carabinieri e le guardie giurate dell'istituto di vigilanza G4. Il distributore è adesso fuori servizio.

Il distributore Camer è stato più volte saccheggiato dai ladri. Situato sulla Sp 86 (la San Pietro Vernotico-Campo di Mare), subito dopo l’incrocio con la circonvallazione, l’impianto si trova in una posizione tale da fornire comode via di fuga, sia verso la superstrada per Lecce che la stessa circonvallazione. Un furto con modus operandi identico a quello odierno venne già perpetrato anni fa. Anche in quel caso i ladri raggiunsero l’impianto dalle campagne a bordo di un trattore, sradicarono la colonnina e fuggirono.

Nel febbraio 2019, invece, un bandito armato di pistola, sempre dalle campagne, minacciò il benzinaio, si fece consegnare l'incasso e si impossessò della sua auto. Il veicolo venne recuperato qualche giorno dopo.

