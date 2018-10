Fibra ottica: divieto di sosta in molte vie sino al 30 novembre

BRINDISI – A causa dei lavori di scavo e posa dei cavi telefonici in fibra ottica di Open Fiber, con conseguente restringimento della carreggiata, è stato adottato con ordinanza il divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione per chi viola la disposizione, nei giorni dal 29 ottobre al 30 novembre, dalle 8,30 alle 18, nelle seguenti vie cittadine.

Provinciale per San Vito tra via del Lavoro e via Vespasiano, Madonna del Dolce Canto, dal civico 6 di via Madonna del Dolce Canto sino all’intersezione con vico Lungo, Ariete, tra via Provinciale per San Vito e vico Lungo, dal civico 11 di via del Lavoro sino all’intersezione con via Provinciale per San Vito, dal civico 14 di vico Lungo sino all’intersezione di via Ariete.

Vico Rotto tra il civico 1 sino al 17, Crocevia Caprai, tra via Provinciale per San Vito e vico Rotto, Ponte Ferroviario, tra via Provinciale per San Vito e via Silla, via Silla, tra Porte Ferroviario e via Vespasiano, via Vespasiano, tra via Provinciale per San Vito e via Ottaviano, dal civico 20 di via Ottaviano sino all’intersezione con via Vespasiano.

Infine, dal civico 23 di via De Carpentieri sino all’intersezione di via Colombo, dal civico 9 di vico Appia sino all’intersezione di via Bastioni San Giorgio, dal civico 56 di via Bastioni San Giorgio sino all’intersezione di via Appia, dal civico 51 di vico Appia sino all’intersezione di via Pompilio.