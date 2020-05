Nuova vita per le auto rubate: arrestate dodici persone

CEGLIE MESSAPICA – Dodici persone sono state arrestate stamani dalla Guardia di Finanza di Brindisi nell’ambito di una indagine (denominata Make-Up) coordinata dalla Procura della Repubblica su un traffico di auto rubate che finivano in una rete di vendita. Le ordinanze del giudice delle indagini preliminari hanno raggiunto indagati nelle province di Brindisi, Foggia, Taranto e Milano, dei quali sei sono stati trasferiti in carcere e altrettanti sono stati posti in custodia cautelare presso il proprio domicilio.

Le indagini si sono concentrate su quella che gli inquirenti considerano un’associazione per delinquere con base a Ceglie Messapica, un centro dell’area collinare brindisina, che gestiva la vendita delle vetture di provenienza furtiva, veicoli rubati per la maggiora parte in regioni dell’Italia Settentrionale. Le attività investigative sono state condotte dai finanzieri della compagnia di Ostuni.

Secondo le risultanze delle indagini, alcuni degli indagati compivano direttamente i furti di auto, ovvero li commissionavano a terzi soggetti legati all’associazione criminosa. Altri indagati si recavano periodicamente in Germania o in Belgio al fine di procurarsi - da commercianti del posto - i documenti relativi a veicoli regolarmente immatricolati all’estero al fine di trasferirne l’identità formale su quelli di provenienza delittuosa

Un vecchio sistema per riciclare le auto rubate, che prevedeva anche l’utilizzo di “targhe prova”, con cui le vetture venivano trasferite in provincia di Foggia per la modifica dei codici del telaio presso una carrozzeria connivente. Inoltre il processo di riciclaggio comprendeva la ricodifica delle le centraline elettroniche e la fabbricazione di nuove chiavi

L’operazione si concludeva con una nuova immatricolazione come veicoli usati di provenienza estera; infine la vendita della auto rubate avveniva in un autosalone di Ceglie Messapica collegato all’associazione per delinquere. Durante il periodo delle indagini sono state già sottoposti a sequestro quattro veicoli con numeri di telaio “ribattuti” e muniti di falsi documenti di circolazione.

Su delega del magistrato, la Guardia di Finanza della compagnia di Ostuni ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di circa 80.000 euro, per i reati di riciclaggio ed auto-riciclaggio, nei confronti degli organizzatori e promotori dell’associazione, e di altri 25 veicoli venduti e già nella disponibilità di terzi acquirenti.