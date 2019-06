Prende fuoco vicino alla spiaggia auto con impianto Gpl

CAMPO DI MARE (San Pietro Vernotico) – I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono intervenuti oggi a Campo di Mare, in via Marco Polo, per domare l’incendio di un’auto parcheggiata da una bagnante accanto ad una siepe.

Si tratta di una Lancia Y con impianto a gas propano liquido. Le fiamme hanno danneggiata gravemente la vettura, ma l’intervento di spegnimento ha evitato conseguenze peggiori. In quel momento la proprietaria era in spiaggia.