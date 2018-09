Donazione degli organi, due giorni di sensibilizzazione con l'Aido

BRINDISI - Anche a Brindisi come in altre 1.500 piazze di tutta Italia due giorni di sensibilizzazione per l'Aido, il 29 e il 30 settembre prossimi, con la campagna Un Anthurium per l’informazione. Quest'anno l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule festeggia 45 anni di attività

I volontari Aido saranno presenti a Brindisi davanti alla chiesa Santa Maria del Casale; a Mesagne davanti alla chiesa Santissima Annunziata in piazza Alessandro Romano; a San Pietro Vernotico chiesa degli Angeli, in via Brindisi e a Locorotondo chiesa San Marco Evangelista, in contrada San Marco.

Il nuovo volto della campagna è il giornalista e noto volto televisivo Gianni Ippoliti: «Ho deciso di sostenere Aido – hperché sono consapevole che, nonostante il grande impegno dell'Associazione, c’è ancora molto da conoscere in tema di donazioni", ha detto Ippoliti. "Quando ho saputo che si potevano donare gli organi anche oltre i 90 anni, ho scoperto che molte persone non sono a conoscenza di questa importante possibilità e non sono aggiornate sulle modalità con cui si può donare e aiutare gli altri. Per questo è importante continuare ad informare i cittadini con tutti i mezzi possibili".

"Aido non riceve sostegni dalle istituzioni e può contare solo sulla raccolta fondi degli associati, del 5x1000 e delle donazioni volontarie", ricordano dalla sede. " L'associazione sostiene la scelta volontaria, gratuita e anonima che ogni cittadino può esprimere: sono oltre 3 milioni e 300 mila i cittadini italiani che hanno fatto una scelta, di cui l’86 per cento circa Aido favorevole alla donazione. Di questi circa 1 milione e 360 mila hanno espresso la loro volontà attraverso l’Aido; circa 1 milione e 300 mila hanno deciso per il sì alla donazione all’atto del rilascio o del rinnovo della carta d’identità presso gli uffici Anagrafe dei Comuni Italiani aderenti al progetto “Una scelta in Comune”.