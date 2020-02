Calcio in faccia a una donna dopo lite in un bar: indagano i carabinieri

CEGLIE MESSAPICA – E’ stata colpita con un violento calcio in faccia, al culmine di una lite. I carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni stanno indagando per risalire all’identità di un uomo che la scorsa notte (domenica 9 febbraio) ha picchiato con violenza inaudita una donna di 34 anni residente in provincia di Taranto. L’episodio si è verificato intorno alle ore 4.30 in un bar situato nella periferia di Ceglie Messapica. Fra i due, da quanto appreso, vi è stata una lite per futili motivi.

Al culmine della discussione, l’uomo ha sferrato un calcio sul volto della malcapitata, colpendola all’altezza dell’occhio sinistro. La 34enne, con una brutta ferita, è stata trasportata presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Da lì è stata trasferita presso il reparto di Chirurgia Maxxilo Facciale dell’ospedale di Acquaviva delle Fonti (Bari), dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. I carabinieri si sono subito messi al lavoro per risalire all’identità dell’aggressore. Il cerchio dovrebbe chiudersi nel giro di qualche ora.