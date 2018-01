Piomba dal quinto piano sulla copertura di un terrazzino: salva

BRINDISI - Delicatissima operazione di recupero da parte di una squadra dei vigili del fuoco, questa mattina alle 5 a Brindisi, di una donna ferita in maniera grave dopo una caduta dal quinto piano di un condominio del rione Sant'Angelo, terminata su una pensilina. Sono stati i pompieri, utilizzando una barella speciale, a soccorrere la persona ancora in vita e a consegnarla all'equipe del 118 in attesa. La paziente, di 35 anni, è stata trasfertita all'ospedale Perrino.

Ad attutire in maniera determinante l'impatto della caduta, la copertura di un terrazzino al piano rialzato dello stabile. La donna, una 35enne, è apparsa cosciente ai vigili del fuoco impegnati nel recupero, e al primo esame presentava varie contusioni e un ferita lacero contusa alla testa. Dramma sfiorato, dunque, grazie alle circostanze e al rapido arrivo dei soccorsi. Tuttavia la paziente, dopo le indagini diagnostiche strumentali, è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Perrino per le necessarie terapie.