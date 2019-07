Danneggia auto in sosta e si scaglia contro i carabinieri: arrestata

BRINDISI – Ha danneggiato con un martelletto un’auto in sosta in via Bastioni San Giorgio, nel centro di Brindisi, ma un solerte cittadino ha subito allertato i carabinieri. La 37enne Maria Carmela Soliberto, di Brindisi, pare si stesse per avventare su altre auto in sosta, quando è stata bloccata dai militari della Sezione Radiomobile della locale compagnia.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri (mercoledì 3 luglio). Senza alcun apparente motivo, la donna avrebbe rotto il vetro posteriore destro di una Daewoo Matiz di proprietà di un cittadino di nazionalità pakistana. Una volta arrivati i carabinieri, l’indagata si sarebbe scagliata nei loro confronti, colpendoli con calci e pugni in varie parti del corpo e opponendo resistenza fisica. I militari hanno riportato lesioni personali nel tentativo di immobilizzarla.

Condotta presso gli uffici della vicina stazione carabinieri di Brindisi Centro per accertamenti, la 37enne avrebbe continuato ad avere un comportamento aggressivo, danneggiando due stampanti multifunzioni presenti negli uffici. Tratta in arresto e trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Perrino a bordo di un’ambulanza del 118, è stata presa in cura dai sanitari e ricoverata in osservazione, dove è piantonata, in attesa di essere condotta nella casa circondariale di Lecce.