Botti, denunciata anche una donna. Minorenni con grossi petardi

BRINDISI – Anche la Polizia di Stato ha effettuato sequestri di artifizi pirotecnici nel corso di servizi condotti nelle ultime ore assieme alla Polizia locale di Brindisi. Si tratta di oltre 540 confezioni di botti per un peso complessivo di circa 12 chili di materiale pirotecnico. Una donna è stata denunciata per detenzione non conforme alle disposizioni di legge. Sono stati sequestrati anche 6 petardi di grosse dimensioni proibiti posseduti da minori non imputabili. Sono in corso attività di indagine volte ad accertare la provenienza degli stessi e le eventuali responsabilità a carico dei genitori.