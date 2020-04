Carabiniere le chiede i documenti, lei gli addenta il braccio

BRINDISI – Ha spintonato un carabiniere e l’ha morso al braccio. Così una donna di 36 anni originaria della Nigeria ha tentato di eludere un controllo dei militari della stazione di Brindisi Centro. L’episodio si è verificato nella serata di ieri (martedì 14 aprile) in una traversa di via Cappuccini. La straniera regolare sul territorio nazionale e in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha dato in escandescenze, dopo che una pattuglia l’ha fermata, chiedendole di esibire i documenti di identità. Dopo aver morso il militare all’avambraccio destro, la 36enne è stata immediatamente immobilizzata e condotta in caserma, dove è stata arrestata e subito rilasciata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.