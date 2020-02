Donna muore al Pronto soccorso: scatta procedura anti-contagio

BRINDISI – Una donna di 51 anni di Latiano è deceduta nel Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi dopo essere giunta in ambulanza con una grave crisi respiratoria. È accaduto nella notte tra ieri e oggi, lunedì 24 febbraio. La donna presentava sintomi collegati a un’apparente patologia di tipo virale respiratoria che potrebbe aver provocato una crisi cardiaca che ne ha causato la morte.

Da quanto accertato aveva febbre e tosse da qualche giorno. Per questo così come prevede la procedura sono stati effettuati i tamponi faringei e inviati a Bari per verificare se si tratta di coronavirus o di una sindrome influenzale che ha provocato complicazioni. Disposta anche l’autopsia.

In attesa di riscontri oggettivi sulla patologia e le cause del decesso, gli ambulatori del Pronto soccorso sono stati sanificati. Nel momento in cui scriviamo sono in corso le opere di bonifica. Medici e infermieri sono fuori dagli ambulatori.

Scarseggiano i Ddp

Da quanto si apprende, inoltre, tutto il personale non dispone di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per questo genere di emergenze.