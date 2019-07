Ruba due orologi in un negozio: la videosorveglianza la incastra

San Donaci: donna ruba due orologi in un negozio, arrestata

I carabinieri della stazione di San Donaci sono intervenuti in un esercizio commerciale gestito da cittadini cinesi, che avevano segnalato un furto. Giunti sul luogo, i militari hanno preso visione delle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza, ed hanno identificato come autrice del furto una donna, Katia Fina, la quale si era impossessata di due orologi Casio esposti nelle vetrine.

I due orologi finivano rapidamente in un a borsa di pelle che la donna aveva con sé. Una volta effettuata l’identificazione - la persona in questione ha già alle spalle vicenda di reati contro il patrimonio - sono cominciate le ricerche. Giunti all’abitazione dei genitori, i carabinieri hanno appurato che Katia Fina non era in casa.

Il padre della donna la rintracciava telefonicamente e le chiedeva di tornare. Al cospetto dei carabinieri, Katia Fina ha detto di essersi liberata dei due orologi. Poi su insistenza dei carabinieri, li ha prelevati da una borsa nera in pelle, consegnandoli ai militari che hanno provveduto a restituirli al legittimo proprietario. Quindi l’arresto.

Brindisi: 4 anni e 4 mesi da scontare, in carcere brindisino

I carabinieri della stazione di Brindisi Casale hanno tratto in arresto per cumulo pene Massimiliano Ferraro, di 39 anni. Ferraro deve scontare la pena detentiva di quattro anni, quattro mesi e sei giorni di reclusione, per tutta una serie di reati, tra cui dichiarazione infedele, percosse e spendita di monete falsificate, commessi tra gli anni 2006 e 2012 nelle province di Taranto e Brindisi. Ferraro è stato tradotto nella Casa Circondariale di Brindisi.