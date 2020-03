Donna trovata senza vita nel suo appartamento: disposta autopsia

BRINDISI – Una donna di 48 anni, E.P. è stata trovata senza vita nel suo appartamento in uno dei condomini di via Lanzillotti al quartiere Sant’Angelo a Brindisi. Sul posto i carabinieri. Da quanto si apprende la donna, che viveva da sola, al momento del ritrovamento era riversa sul pavimento del soggiorno. Da una prima ispezione non presenta ferite o contusioni che possono far pensare a un’aggressione. I carabinieri non hanno trovato segni di effrazione su porte o finestre o elementi che possono far ipotizzare un’intrusione.

Sembrerebbe scartata anche l’ipotesi del suicidio. La donna con ogni con ogni probabilità è stata colta da malore ma saranno ulteriori accertamenti a chiarire le cause del decesso. Il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia. Da una prima ispezione cadaverica la morte risalirebbe a sabato, la famiglia ha informato il suo legale di fiducia l'avvocato Luca Leoci.