Dopo il divorzio non versano gli assegni ai figli: denunciati due papà

FRANCAVILLA FONTANA - Due papà sono stati denunciati per non aver versato gli assegni di mantenimento ai figli, dopo il divorzio. La condotta è stata contestata dai carabinieri a un 42enne di Francavilla Fontana e a un 41enne residente in provincia di Lecce.

E' stato accertato che entrambi "non hanno ottemperato al disposto del Tribunale di Brindisi non versando la somma mensile per il sostentamento economico del loro nucleo familiare".