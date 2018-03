“Dopo l’incendio il pub deve riaprire”: parte su Fb la raccolta fondi

MESAGNE – Raccolta fondi lanciata su Facebook a distanza di poche ore dal rogo che ha gravemente danneggiato il pub-pizzeria Celtic di Mesagne, in piazza Porta Grande: “Deve riaprire quanto prima, è un pezzo di noi”.

La gara di solidarietà per mettere assieme quanto più possibile da destinare ai titolari del locale è partita nella giornata di oggi, quando il fumo acre che si è sprigionato nella serata di mercoledì 21 marzo ha lasciato il posto ai ricordi di giovani e non, semplici cittadini e commercianti. Non solo di Mesagne. Perché quel pub è diventato nel tempo meta di incontro per tutti, un angolo considerato quasi di famiglia che merita di tornare fra i protagonisti delle serate mesagnesi. E’ stato lo sfondo di uscite tra amici, di primi appuntamenti, teatro di amori e proposte di matrimonio. Un pezzo di vita.

L’appello è stato lanciato da più parti. C’è chi come Walter Zezza, un giovane mesagnese che si è diplomato al Giorgi di Brindisi, ha scritto su Fb: “Basterebbe un solo euro o poco più, un piccolissimo contributi da parte di tutti. Un po’ di generosità per non far spegnere un sogno”. Quello che era diventato realtà e che l’altra sera, attorno alle 19,30 è andato in fumo per cause ancora in corso di accertamento. Forse divampato nella cucina, dove c’erano bombole del gas e friggitrici. Certo è che le fiamme hanno bruciato gli interni. I danni devono ancora essere quantificati, ma sono ingenti.

“E’ in questi momenti che dovrebbe esserci lo spirito di comunità. Io ci sono. Chi mi aiuta in questa iniziativa?”, ha chiesto il giovane. Nel giro di poco c’è stata una valanga di risposte, arrivate persino dalla Svizzera. Qualcuno ha proposto di raccogliere i fondi in un maxi salvadanaio da posizionare in un negozio. Tutti pronti a dare il proprio contributo per riaprire il Celtic. Presto.









