Dopo la notte sotto le stelle gli incivili lasciano la spiaggia sporca

BRINDISI – Anche quest’anno, purtroppo, nonostante le campagne di sensibilizzazione per il rispetto dell’Ambiente e della Salute pubblica, nonostante multe e gli articoli di giornale, numerose spiagge del Brindisino sono state insozzate dai campeggiatori notturni. Dalle comitive di villeggianti che come da tradizione trascorrono “le notti di San Lorenzo” a mangiare e bere sotto le stelle e a sporcare gli arenili.

Nella mattinata di oggi, venerdì 10 agosto, alcune spiagge del Brindisino e della costa di Carovogno sono state trovate piene di rifiuti di ogni genere: carte, vetri, plastica e carboni ardenti. In barba a tutte le regole del buoncostume e delle norme sul rispetto dell’Ambiente.

Gli incivili continuano a dimostrarsi senza scrupoli. Per fortuna per quanto riguarda il litorale di competenza del Comune di Brindisi, gli operatori della Ecotecnica, la ditta di Igiene Urbana, hanno tirato a lucido l’arenile nel giro di poche ore permettendo ai frequentatori della mattina di trascorrere il soggiorno in spiaggia in maniera confortevole. Ma non è questo il modo di trattare i luoghi pubblici.