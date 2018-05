Dopo le minacce, conducente Stp preso a bastonate: una denuncia

BRINDISIO – Ancora un grave episodio di violenza ai danni di un conducente della Stp (società di pubblico trasporto). I carabinieri della stazione di Brindisi Casale hanno denunciato a piede libero un 27enne di San Pietro Vernotico che in serata ha aggredito con un bastone un conducente che qualche ora prima aveva già minacciato, mentre espletava il suo servizio.

Sulla base di quanto appurato dai militari, il giovane, sprovvisto di valido titolo di viaggio e non propenso ad acquistarlo, si è rifiutato di scendere da un autobus di linea urbana della società, minacciando l’autista e turbando la regolarità del pubblico servizio di trasporto, determinando anche lieve ritardo alla circolazione. Nel corso della serata il giovane, incrociando l’autista a piedi per le vie del centro, lo ha colpito con un bastone di legno provocandogli lesioni guaribili in due giorni.

Al termine di una serie di accertamenti, i militari lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio, minacce, lesioni, e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il problema delle intemperanze e in qualche circostanza delle aggressioni nei riguardi del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico locale ingenera preoccupazione. Infatti, si registra un aumento degli episodi di inciviltà perpetrati da soggetti che oltre a non essere muniti del titolo di viaggio si abbandonano a comportamenti che a volte sfociano in episodi di violenza. Il tutto a detrimento della sicurezza dei viaggiatori e degli operatori del settore.