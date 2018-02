Ritrovata auto sospetta nei pressi di una stazione ferroviaria

ORIA - Nella serata di ieri, in Oria, nel piazzale della stazione ferroviaria, i carabinieri hanno rinvenuto un'autovettura Saab danneggiata nella parte anteriore e con i fari accesi. Dai primi accertamenti, è emerso che l'autovettura è immatricolata in Svizzera e la targa appartiene a una Fiat Punto oggetto di furto, denunciato in San Michele Salentino.

L’auto non corrisponde a nessuno dei veicoli descritti dai testimoni delle tre rapine avvenute ieri in provincia di Brindisi (contro una tabaccheria a Francavilla Fontana, una farmacia a Mesagne e un supermercato proprio ad Oria), ma potrebbe essere stata la seconda auto utilizzata dai banditi in una di queste circostanze, oppure quella usata in altri fatti delittuosi nella zona, o potrebbe essere sbagliata la descrizione del veicolo usato dai banditi in una delle rapine.

In questi giorni i carabinieri hanno rinvenuto anche alcuni veicoli rubati. A Brindisi, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia, il 29 gennaio, hanno rinvenuto un'autovettura Rover 2600, oggetto di furto denunciato il 22 gennaio presso la stazione dell’Arma di Brindisi Centro. A Francavilla Fontana, i carabinieri della locale stazione, l’1 febbraio, hanno rinvenuto un'autovettura Lancia Y10, oggetto di furto a loro denunciato il 31 gennaio.

