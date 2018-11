Dormitorio, avviati interventi di pulizia e derattizzazione

BRINDISI - Si rende noto che in parallelo ai controlli effettuati in questi giorni dalla polizia locale presso il dormitorio di via Provinciale per San Vito, mirati a valutare quante persone ne usufruiscano, sono in atto anche attività per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie.

Dopo l’attività di pulizia effettuata dalla comunità africana nei giorni scorsi, Ecotecnica provvederà a recuperare il materiale e i rifiuti che sono stati accumulati nel piazzale. Nelle prossime ore tutto questo materiale sarà rimosso come era stato programmato.

Inoltre, nel rispetto delle procedure, saranno effettuati interventi di derattizzazione e deblattizzazione che richiedono regole e tempi ben precisi. Tutte le attività in corso mirano a garantire agli ospiti le necessarie condizioni di sicurezza ed igiene.

L’amministrazione sta costruendo, anche in collaborazione con la polizia locale e le altre autorità coinvolte, un percorso che ha come finalità proprio la garanzia di sicurezza, igiene e pulizia per gli ospiti della struttura e tutti i cittadini.