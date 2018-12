Dormitorio: iniziata la disinfestazione. Sgombero temporaneo

BRINDISI – Era ancora notte fonda quando gli operatori delle ditte Ecotecnica e Brindisi Multiservizi, accompagnati dagli agenti della polizia locale al comando di Antonio Orefice, si sono recati all’interno del dormitorio di via Provinciale San Vito, per intraprendere un’attività di disinfestazione interna ed esterna.

L’intervento ha avuto inizio alle ore 4,30. Tutti gli ospiti presenti hanno dovuto lasciare la struttura. Vi faranno rientro solo nel pomeriggio, prevedibilmente intorno alle 17, dopo l’areazione e la pulizia dei locali. Le due ditte si sono suddivise i compiti. Quella appaltatrice del servizio di trasporto dei rifiuti solidi urbani si sta occupando della bonifica. Alla partecipata è stata demandata la polizia. L’ingresso del capannone è stato “sbarrato” con un nastro da cantiere. Nessuno potrà accedervi fino a quando il lavoro non verrà portato a termine.

La questione dormitorio era stata al centro di un incontro svoltosi lo scorso 19 novembre in prefettura. In quella occasione l’amministrazione comunale manifestò la volontà di imporre regole più stringenti ai fruitori, attivando un presidio h 24. In quest’ottica non è escluso che nei prossimi giorni si possano adottare delle misure per ridurre il numero dei presenti.

Nei giorni scorsi, a quasi tre settimane da un controllo nel corso del quale erano state identificate ben 114 persone all’interno della struttura, la giunta comunale ha deciso di affidare alla Multiservizi la “messa in sicurezza di emergenza” del dormitorio, oltre alla gestione con servizi di presidio, custodia e controllo.

