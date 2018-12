Dormitorio, lite tra due migranti per un vestito: un arresto

BRINDISI – Lite tra due migranti nel dormitorio comunale in via provinciale per San Vito: per separare gli ospiti è stato necessario l’intervento degli agenti delle Volanti. I poliziotti hanno scoperto che uno dei due era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Brescia e hanno eseguito il provvedimento, conducendo l’uomo in carcere.

Il motivo della lite

Il diverbio fra i due migranti, entrambi originari del Burkina Faso, è avvenuto ieri sera (sabato 15 dicembre 2018) attorno alle 22. Ad innescare la scintilla sarebbe stata la “proprietà” di un vestito, stando a quanto hanno avuto modo di accertare gli agenti, dopo aver ascoltato alcuni testimoni.

Il tenore della lite ha portato alcuni dei presenti a temere che la situazione potesse degenerare coinvolgendo altri migranti. Per questo motivo è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’arresto

Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti. Alla vista dei poliziotti uno dei due migranti è andato ancor di più in escandescenza e a quel punto è stato ritenuto necessario portarlo in ospedale. Nel frattempo i poliziotti hanno identificato entrambi i litiganti, scoprendo che l’uomo affidato alle cure dei medici del pronto soccorso, era riuscito a sottrarsi a un ordine di carcerazione, conseguente a condanna definitiva per reati commessi nel Nord Italia.

Il provvedimento del Tribunale di Brescia, quindi, è stato eseguito e l’uomo è stato portato nel carcere di Brindisi.