Dosi di coca nascoste in un muretto a secco: un arresto

CAROVIGNO – Aveva nascosto in un muretto a secco una scatoletta di “Tic Tac” contenente otto dosi di cocaina. Ma i carabinieri lo tenevano d’occhio mentre occultava la sostanza stupefacente. Il 23enne Alessio Di Latte, di Carovigno, è stato arrestato in flagranza di reato in località Marcello, nell’agro di Carovigno.

I militari del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni hanno effettuato un servizio di controllo della zona dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di movimenti sospetti. Nel corsi di tale attività le forze dell’ordine hanno notato la presenza di un’Audi A3 il cui conducente raggiungeva un muretto a secco e dopo essersi assicurato che non vi fosse nessuno nei paraggi si rannicchiava per prelevare qualcosa fra i sassi.

L’automobilista, il 23enne Alessio Di Latte, è stato bloccato dopo aver fatto più volte la spola. Il ragazzo ha consegnato di sua spontanea volontà tre dosi di cocaina ai carabinieri. Ma dopo aver controllato con cura il muretto a secco, i militari hanno trovato una scatola di mentine “Tic Tac”, avvolta con nastro isolante di colore nero, all’interno del quale erano celate ulteriori otto dosi di cocaina.

I carabinieri poi hanno perquisito il 23enne, trovandogli addosso la somma di euro 245 euro, occultata all’interno della scocca del telefono cellulare, ritenuta provento di spaccio. Il giovane quindi, i concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato arrestato in regime di domiciliari per detenzione al fine di spaccio di stupefacente.