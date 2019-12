Dosi di cocaina nascoste in cucina: arrestato dai carabinieri

I carabinieri lo hanno sorpreso con 4 grammi di cocaina, suddivisi in dosi. Il 45enne Ciro Carlucci, di Villa Castelli, stato arrestato in flagranza di reato dai militari della locale stazione. L’uomo ha subito una perquisizione, sia personale che domiciliare, nella tarda serata di domenica (15 dicembre). Le dosi di droga erano state nascoste in cucina. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Taranto.

A Mesagne, i carabinieri della locale stazione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con la recidiva infra quinquennale emessa nei confronti di un 39enne, in aggravamento della misura degli arresti domiciliari, per evasione, cui era già stato tratto in arresto il 13 dicembre scorso. Il provvedimento maggiormente afflittivo è scaturito dalla specifica richiesta di aggravamento.